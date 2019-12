Auto te water Zandpad Breukelen, inzittende door passant gered

BREUKELEN - Aan het Zandpad in Breukelen is vanmorgen een auto te water geraakt. Een passant is het water van de Vecht in gegaan om de bestuurder uit het voertuig te krijgen. Deze poging lukte en beide werden met en nat pak door de politie aan wal geholpen.

Brandweerduikers hoefde niet meer in actie te komen omdat het zeker was dat er niemand meer in het voertuig zou zitten.

Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk.