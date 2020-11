Auto tegen boom en in de sloot in Woudenberg

WOUDENBERG - Vanmorgen is een bestuurder met zijn van de weg geraakt ope Voskuilerdijk in Woudenberg. De man had door nog onbekende oorzaak de controle over zijn auto verloren en botste vervolgens ter hoogte van het linker achterportier tegen een boom. De auto sloeg door de klap om en kwam in een paar meter lager gelegen sloot terecht. Omdat de bestuurder enigszins verward was na de klap, werd de man door de ambulancemedewerkers onderzocht. Hij hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis.

Volgens een medewerker van het bergingsbedrijf heeft de bestuurder gezien de schade aan het voertuig geluk gehad dat de achterportier van de auto de boom raakte, net achter de bestuurdersstoel, De zwaar beschadigde auto is door het bergingsbedrijf afgevoerd.

Foto's William Harthoorn