Auto tegen gevel op de Nijverheidsweg in Utrecht

UTRECHT - Een automobilist is maandagmiddag met zijn auto van de Nijverheidsweg geraakt en tegen een gebouw aan gereden. Het gebouw en de auto raakten flink beschadigd.

De inzittende van de auto is door de ambulancedienst nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De weg was korte tijd afgesloten, omdat er mogelijk een gaslek was ontstaan, maar na onderzoek van de brandweer bleek dat niet zo te zijn.

Een takelbedrijf is geïnformeerd en zal de auto afslepen.

Foto Koen Laureij