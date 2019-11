Auto van de weg in Zeist

ZEIST - Op de Krakelingseweg in Zeist is een auto van de weg geraakt, tegen een boom gebotst en daarna op het naastgelegen fietspad tot stilstand gekomen. De bestuurder raakte lichtgewond en wordt door de ambulancedienst nagekeken.

De boom waar de auto tegenaan botste is omver gereden en door de brandweer aan de kant gelegd. Waarom de auto van de weg raakte is onduidelijk. De schade is flink. (Foto's: Menno Bausch en Koen Laureij)