Auto van de weg op Waterlinieweg Utrecht

UTRECHT - Op de Waterlinieweg in Utrecht is dinsdagmiddag een bestuurder de macht over het stuur verloren. De auto botste tegen een verkeersbord en kwam in de berm tot stilstand.

De bestuurder wordt door de ambulancedienst nagekeken, maar volgens de politie lijkt het qua letsel mee te vallen. Door de regenval zou de bestuurder de macht over het stuur zijn verloren.

Een bergingsbedrijf is onderweg om de auto af te slepen. (Foto's: Koen Laureij)