Auto vliegt in brand na ongeval; A12 dicht bij Utrecht

UTRECHT - De A12 is maandagnacht afgesloten geweest na een ernstig ongeval. Een automobilist raakte door een nog onbekende oorzaak van de weg en kwam hard tegen een boom in de struiken naast de weg tot stilstand. De auto vloog in brand en brandde volledig uit.

Een traumahelikopter landde op de rijbaan om een arts naar het slachtoffer te brengen. Na enige tijd behandeling ter plaatse is de bestuurder met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De Verkeersongevallenanalyse (VOA) dienst van de politie is ter plaatse voor onderzoek. Het team maakt foto's en verricht metingen die voor het onderzoek relevant zijn.

De A12 is bijna een uur afgesloten geweest van Utrecht richting Den Haag. Inmiddels zijn drie rijstroken weer vrij. Naar verwachting kan de weg rond 03.00 uur weer worden vrijgegeven.