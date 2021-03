Auto vliegt in brand na zware crash Utrecht

UTRECHT - Op de A27 bij Utrecht is zondagnacht een auto in brand gevlogen na een ongeluk. Het AD Utrechts Nieuwsblad meldt dat in de auto een vrouw en een kind zaten. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht heeft dat aan de krant bevestigd.

De slachtoffers zijn volgens de politie ter plaatse met hulp van omstanders uit de auto gehaald en in veiligheid gebracht. Volgens de brandweer raakten beide slachtoffers gewond bij het ongeluk, maar ontstonden de verwondingen niet door de brand die na het ongeluk ontstond. Zij hebben dus geen brandwonden opgelopen.

De politie sloot een deel van de A27 en de gehele afrit naar Utrecht Noord af vanwege het ongeluk. De weg was bezaaid met glas en andere auto-onderdelen. Na overleg met de Verkeersongevallenanalyse (VOA) is besloten geen sporen-onderzoek te doen op locatie.

Het betrokken voertuig is helemaal uitgebrand en wordt afgesleept door een bergingsbedrijf. Rijkswaterstaat concentreert zich op de vangrail die door het ongeluk kapot ging en de troep op de weg. Naar verwachting kan de weg in de loop van de nacht weer open. (Foto's: Koen Laureij)