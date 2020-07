Auto volledig in brand A12 Woerden

WOERDEN - Een gezin, vader, moeder en peuteR, is zondagmiddag met de schrik vrijgekomen, nadat hun auto in brand vloog op de A12 bij Woerden. “Toen ik in de achteruitkijkspiegel keek, kwam er witte rook uit de uitlaat,” verklaart de man aan het AD. “En ook onder de motorkap begon het te roken.”

Het drietal was onderweg van Almere naar Rotterdam, maar strandde halverwege bij Woerden. De man, die achter het stuur zat, merkte op dat zijn auto heel erg begon te roken en zette zijn auto op de vluchtstrook. Het gezin wist veilig uit te stappen. Kort daarna vloog de auto volledig in brand. Alles wat nog in de auto lag, is door het vuur verwoest.

???? | Onfortuinlijke automobilist ziet zijn auto in rook opgaan op de #A12 bij Woerden richting Den Haag. Brandweer heeft auto geblust, nu gaat de berger aan de slag. De rechterrijstrook is dicht. https://t.co/vdVfuf2qSW