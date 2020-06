Auto volledig in brand A27 Blaricum

EEMNES - Een auto is vrijdagavond uitgebrand op de afslag van de A27 bij Blaricum. De bestuurder was eerder door de politie staande gehouden omdat een matras niet goed was vastgebonden op het dak.

Toen het euvel was verholpen, wilde de man weer wegrijden. Bij het starten kwamen er echter vrij snel vlammen vanonder de motorkap vandaan.

De brandweer van Eemnes was snel ter plaatse om het voertuig te blussen. De auto was echter niet meer te redden en is helemaal uitgebrand.



Foto's Caspar Huurdeman