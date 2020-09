Autobrand op de Lingepolder in Houten

HOUTEN - Op de Lingepolder in Houten is afgelopen nacht een auto beschadigd geraakt door brand. De brand werd rond 4 uur ontdekt.

De Schalkwijkse brandweer was er snel bij en kon voorkomen dat de hele auto in vlammen opging, maar aan de achterzijde van de auto is veel schade ontstaan.

Of er sprake is van brandstichting is nog onduidelijk. Opvallend was dat een zijraam van de auto aan de achterzijde kapot was.

