Automobilist aangehouden bij aanrijding in Soest

SOEST - In Soest is afgelopen nacht een automobilist aangehouden op de Koningsweg. De bestuurder reed kort daarvoor tegen een lantaarnpaal. De chauffeur bleef daarbij ongedeerd.



Het ongeluk gebeurde rond 01.30 uur ter hoogte van de Boerenstreek. Het voertuig en de lantaarnpaal raakten flink beschadigd. De chauffeur moest na een drank- of drugstest onmiddellijk mee naar het politiebureau.



De auto is door een bergingsbedrijf afgesleept.

Foto's Caspar Huurdeman