Automobilist in Baarn crasht en gaat ervandoor

BAARN - Een automobilist die vermoedelijk lachgas gebruikte is er na een crash bij Baarn vandoor gegaan. De politie wist hem alsnog aan te houden.

Het incident gebeurde woensdagnacht rond 2.00 uur op de Amsterdamsestraatweg (N221) in Baarn. De automobilist reed vanuit Soest in hoge snelheid, en verloor de macht over het stuur bij een chicane bij de Emmabrug, Op de moment regende het heel hard. De bestuurder ramde met zijn voertuig een vluchtheuvel, en kwam na vijftig meter achterstevoren tot stilstand. Na de crash gooide hij een fles lachgas over een tuinhek.



Foto's Caspar Huurdeman