Automobilist ramt benzinepomp A27 Eemnes

EEMNES - Om 03.00 uur werd brandweer Eemnes en de politie gealarmeerd. Een automobilist uit Almere had bij Esso Eemmakker langs de A27 een

benzinepomp geramd.

De brandweer deed onderzoek en constateerde geen benzine of diesel lekkage. Beide inzittende kwamen met de schrik vrij. De bestuurder, die niet gedronken had, verklaarde in slaap te zijn gevallen, door oververmoeidheid.

De auto en de pomp raakte zwaar beschadigt. (Foto's: Caspar Huurdeman)