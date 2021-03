Automobilist ramt lantaarnpaal omver in Utrecht

UTRECHT - Op de Stadsbaan in Leidsche Rijn is een lantaarnpaal omver gereden door een automobilist. De bestuurder raakte licht gewond en werd meegenomen door de ambulancedienst.

Vlak na de kruising met de Hogeweidebaan raakte de bestuurder van de weg en kwam in de middenberm terecht. Hij kwam tegen de lantaarnpaal tot stilstand.

De politie is in overleg of nader onderzoek nodig is. (Foto's: Koen Laureij)