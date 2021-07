Automobiliste bekneld na ongeval in Baarn

BAARN - Op de Embranchementsweg is in de nacht van zaterdag op zondag een automobiliste tegen een boom gereden. Rond 23.55 hoorden omwonenden in het dunbevolkte gebied op de grens van Baarn, Den Dolder en Soest een enorme knal. Ze gingen op onderzoek en troffen de zwaargewonde vrouw aan.

Hulpverleningsdiensten gaven groot alarm. Naast ambulance en brandweer werd ook de Lifeliner-helikopter uit Nijmegen gealarmeerd. Na overleg met het ambulancepersoneel, heeft de brandweer het dak van de auto verwijderd, waarna het slachtoffer bevrijd kon worden. Na een eerste behandeling door de trauma-arts in de ambulance, werd de vrouw naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van het vermoedelijk eenzijdige ongeval is nog onduidelijk. (Foto's: Caspar Huurdeman)