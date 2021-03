Automobiliste in botsing met trein in Baarn

BAARN - Een automobiliste die zaterdagnacht op de Luitenant Generaal van Heutzlaan in Baarn het spoor wilde oversteken bij een gesloten overgang, is hierbij op een stoptrein gebotst. Nadat ambulancepersoneel de twee inzittenden had gecontroleerd, werd de bestuurster aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook heeft zij mogelijk de avondklok genegeerd.

Het incident gebeurde rond 0.30 uur. De bestuurster was van de rechterrijbaan schuin naar de linkerbaan gereden om daar het spoor over te steken. Omdat de stoptrein uit de richting van Utrecht net bij station Baarn was vertrokken, was de rijsnelheid ten tijde van de botsing laag. Na het ongeval is de auto enkele meters teruggereden.

Foto's Caspar Huurdeman