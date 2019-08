Auto's botsen hard in Nieuwegein

NIEUWEGEIN - Op de AC Verhoefweg in Nieuwegein zijn maandag op de kruising met de Batauweg twee auto's hard op elkaar gebotst. De auto's raakten zwaar beschadigd, maar in beide in voertuigen raakten niemand gewond.

Vermoedelijk wilde de zwarte auto de kruising oversteken vanaf de Symfonielaan naar de Batauweg. De grijze BMW kwam uit de richting van de A12 en wilde op de kruising rechtdoor. Op de kruising raakte de grijze BMW de zwarte auto in de flank.

De kruising wordt geregeld door verkeerslichten. Waarschijnlijk is een van de partijen door rood gereden. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. Vanaf de AC Verhoefweg is de Batauweg afgesloten. (Foto's: Koen Laureij)