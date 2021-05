Bedrijfspand vol met schuim in Woudenberg

WOUDENBERG - Aan de Parallelweg in Woudenberg bij het bedrijf van Appeldoorn Transports en Logistics is vrijdagmiddag om 15.20 de schuimblusinstallatie afgegaan.

Door een chemische reactie werd de automatisch brandmelding geactiveerd waardoor de schuimblusinstallatie afging.

Brandweer Woudenberg meldt op Facebook dat iedereen veilig naar buiten is gekomen en er geen gevaarlijke stof is vrijgekomen. ,,Een gespecialiseerd bedrijf gaat het vrijgekomen schuim opruimen, dit zal enige tijd in beslag nemen.’’ (Foto's: Kees van Kooten)