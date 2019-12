Bestelbus van hovenier vat vlam in Soest

SOEST - Een hovenierswagen die vanochtend stond geparkeerd op een veldje bij de Weegbreestraat in Soest is plots in brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur gedoofd, maar de wagen moet als verloren worden beschouwd. Bij aankomst van de brandweer stond de cabine van de wagen al in vuur en vlam. Drie hoveniers, die bezig waren met het onderhoud van enkele bomen, konden alleen nog wat gereedschap redden. De wagen was niet meer te redden. De brand was snel onder controle.

Foto's Caspar Huurdeman