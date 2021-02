Bestuurder gezocht na ongeluk met dodelijke afloop Lopik

LOPIK - Twee vrouwen van 39 en 40 jaar uit Lopik lopen woensdag 10 februari rond 19.40 uur een blokje om. Op het fietspad/parallelweg langs de M.A. Reinaldaweg (N210) in de richting van Lopik, wordt één van de vrouwen van achteren aangereden door een auto. Ze is ernstig gewond en overlijdt later in het ziekenhuis. Wij zijn op zoek naar getuigen van het ongeluk. In het bijzonder willen we contact met de bestuurder van een landbouwvoertuig die de vrouwen kort voor de aanrijding passeerde.

Om meer te weten te komen over wat vooraf ging aan dit verkeersongeval, zijn wij op zoek naar getuigen die de zwarte auto hebben zien rijden. Opvallend aan de auto was, dat de achterklep geopend was en dat er planken/balkjes uit de achterbak van het voertuig staken. Kort voor het ongeluk reed een landbouwvoertuig langs de wandelende vrouwen. De politie wil heel graag in contact komen met de bestuurder van dit voertuig.



Bent u de bestuurder van het landbouwvoertuig? Of weet u wie dat zou kunnen zijn? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844 of anoniem via 0900-7000. Was u zelf in de buurt van het benzinestation op de M.A. Reinaldaweg en heeft u tussen 19.30 – 19.45 uur de zwarte wagen zien rijden of heeft u camerabeelden van het voertuig? Meld dit dan alstublieft.