Bestuurder op de vlucht na crash in Baarn

BAARN - In Baarn is de bestuurder van een personenauto er zondagavond na een ongeluk vandoor gegaan. De man vluchtte het bos in. Dat was tevergeefs: hij is korte tijd later aangehouden. Volgens getuigen was de man aan het racen en verloor hij de controle over de auto.



Het ongeluk vond plaats op de Luitenant Generaal van Heutszlaan. Een fotograaf sprak getuigen, die zagen hoe de man een helm opzette en vervolgens vanaf de Stationsweg met hoge snelheid over een spoorwegovergang reed. Bij de hobbel in het wegdek van de spoorwegovergang zou hij de controle over de auto hebben verloren. De Volkswagen kwam op de kant tegen een hek tot stilstand.



De man besloot niet te wachten op de hulpdiensten voor de afhandeling van het ongeluk maar zette het op een lopen. Hij zou zijn helm hebben afgezet, en rende daarna het Baarnse Bos in.

Foto's Caspar Huurdeman