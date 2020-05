Bestuurster rijdt sloot naast A27 in bij Maartensdijk

MAARTENSDIJK - Donderdagochtend raakte drie voertuigen op de A27 van de weg. Eén van de voertuigen belandde in een sloot, de bestuurster moest door de brandweer uit haar wagen worden gehaald.



Een traumateam werd ter plaatse gebracht met de traumahelikopter om medische assistentie te verlenen aan het ambulancepersoneel. Na stabilisatie van het slachtoffer is zij per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De andere bestuurders kwamen met de schrik vrij en raakte niet gewond. Onduidelijk hoe het ongeval heft kunnen gebeuren.

De snelweg is in richting van Hilversum-Almere enige tijd afgesloten geweest. (Foto's: Caspar Huurdeman)