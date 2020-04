Betrokkene dodelijk ongeval voortvluchtig in Utrecht

UTRECHT - Twee betrokkenen bij een dodelijk ongeval op de Spinozaweg in Utrecht zijn nog altijd voortvluchtig. Even na 20:00 uur botste een auto met een voetganger op de kruising met de Vleutenseweg. De klap was dusdanig hard dat de voetganger meters verderop neerkwam. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

De automobilist ging er na het ongeluk vandoor. De politie zette een zoekactie op en vond de auto uiteindelijk op de Johan Wagenaarkade, enkele straten verderop. Twee inzittenden zijn daarna te voet op de vlucht geslagen en nog altijd spoorloos.

Een traumahelikopter landde in de buurt om het slachtoffer te helpen, maar het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft de Spinozaweg in beide richtingen afgesloten voor sporenonderzoek.

De auto van het tweetal die eerder vanavond betrokken was bij het ongeval op de Spinozaweg in Utrecht is zojuist door een politieberger afgesleept. De voorruit is ernstig beschadigd.

Een getuige vertelt hoe de auto de straat in kwam racen en in een parkeervak werd neergezet De twee inzittenden, een man (bijrijder) en een vrouw (bestuurder), zette de auto op slot en liepen aanvankelijk rustig weg. Enkele meters verderop zetten ze het op een lopen en vluchtten ze de wijk Oog en Al in. Vooralsnog is het tweetal niet aangetroffen. De politie doet uitgebreid onderzoek. (Foto's: Koen Laureij)