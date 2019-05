Bewoners gered na woningbrand De Bilt

DE BILT - De politie is een onderzoek gestart naar een woningbrand op de Burgemeester van Heemstrakwartier van zondag 28 op maandag 29 april. Mogelijk zijn er getuigen die iets hebben gezien of gehoord. De politie roept hen op om zich te melden.

Rond 04.00 uur komt er een melding binnen van een woningbrand op de Burgemeester van Heemstrakwartier. In de woning zitten mogelijk nog personen. Met spoed gaan verschillende hulpverleningsdiensten op de melding af en zien dat de bewoners op het dak zijn geklommen. Deze bewoners zijn door de brandweer van het dak gehaald en door de ambulance nagekeken en meegenomen naar het ziekenhuis. Uit voorzorg worden ook omliggende woningen ontruimd en de bewoners worden opgevangen. De brandweer weet de brand snel te blussen.

Omdat het onduidelijk is hoe de brand is ontstaan heeft de politie een onderzoek ingesteld. Er is sporenonderzoek gedaan in en bij de woning. Ook wordt een buurtonderzoek verricht. Maar dit heeft nog geen duidelijkheid gegeven over de oorzaak van de brand.

Om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de brand, vraagt de politie mogelijke getuigen zich te melden. Heeft u iets gezien wat kan helpen bij dit onderzoek? Of heeft u andere informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Melden kan ook anoniem via 0800-7000.

De wijkagent staat altijd klaar voor vragen uit de wijk. Heeft u vragen over het incident? Of wilt u gewoon uw verhaal kwijt? Dan is het ook mogelijk om te bellen met 0900-8844 en te vragen naar de wijkagent van De Bilt.(Foto's: Menno Bausch)