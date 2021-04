Bewoners op straat door brand in horecazaak Utrecht

UTRECHT - Op de Kanaalstraat is vannacht brand uitgebroken in een koelkast bij Eetpaleis Raihana. Woningen boven de horecazaak werden door de brandweer en politie ontruimd. Zo'n tien mensen staan in de kou te wachten tot meer duidelijk is.

Vanwege de woningen boven de brandlocatie werd door de brandweer opgeschaald naar 'grote brand'. Ter plekke was de brand relatief snel onder controle en kon daarom ook snel worden afgeschaald. De schade aan de zaak is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht meldt dat de brand inmiddels onder controle is. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

De brandweer is de horecazaak en de woningen aan het ventileren. Of de bewoners straks weer terug naar huis kunnen is nog onduidelijk. (Foto's: Koen Laureij)