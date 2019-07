Blikseminslag in ligt winkelcentrum Muntplein Nieuwegein

NIEUWEGEIN - Rond 13:10 uur is de bliksem ingeslagen in de lift van een appartementencomplex bij winkelcentrum Muntplein. Een deel van het complex is door de brandweer ontruimd omdat de gevolgen van de inslag niet duidelijk zijn.

De bliksem zou zijn ingeslagen in de lift. Bewoners omschrijven het moment als een harde knal waarna een brandlucht te ruiken was. Vooral uit de lift zou veel rook zijn gekomen. Een woordvoerder van de brandweer wist nog niet of er tijdens de inslag mensen in de lift stonden en of er gewonden zijn. Er staat wel een ambulance op locatie. De bewoners worden in een winkel in het centrum opgevangen. Salvage komt ter plaatse voor de ontstane schade en ondersteuning.

In het land is sprake van veel neerslag en ook blikseminslag. Er is hierdoor al veel schade ontstaan.

Foto's Koen Laureij