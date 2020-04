Bosbrandgevaar ligt op de loer!

HEUVELRUG - Door het mooie weer is de natuur ook erg droog. Met name grassen en heide zijn dor en erg vatbaar voor brand. Vooral de oosten wind heeft het doen versnellen in de afgelopen tijd. De brandweer is al voor meerdere kleine brandjes in actie gekomen. Op de Veluwe hebben al meerdere grote heidebranden gewoed.

Het jonge loofhout loopt al goed uit en is minder gevoelig door de sapstromen die op gang zijn gekomen. Al het dorre en dode blad wat nog op de bosgronden ligt is daarentegen ook erg droog.

Vanwege Corona is de roep al om thuis te blijven. Blijf daarom ook uit de bossen. Ervaring leert dat de branden vaak te wijten zijn aan menselijk gedrag zoals roken, straling op blik of glas van achtergebleven afval, verhitte uitlaten van auto's etc.

Blijf thuis, geef de natuur de ruimte, en denk aan elkaar.

Foto's Caspar Huurdeman