Bouwcontainer vat vlam op oprit Houten

HOUTEN - Op de oprit van een woning aan het Patriottenland in Houten is maandagochtend brand ontstaan in een container met bouwafval. Bij de woning is momenteel een grote verbouwing gaande.

De brand werd snel ontdekt en al grotendeels geblust met een tuinslang van de bewoners. De blussing zorgde voor veel rookontwikkeling in de straat, waardoor enkele buurtbewoners onrustig toesnelde maar de situatie was heel snel onder controle.

De brandweer kwam vanwege de plaats van de container voor de zekerheid met zwaailicht en sirene ter plaatse om de brand uit te maken. (Foto's: Koen Laureij)