Bouwvakker gewond op bouwplaats IJsselstein

IJSSELSTEIN - Op de Kamerlingh Onneslaan in IJsselstein is een bouwvakker gewond geraakt op een bouwplaats. Gewerkt wordt aan de uitbreiding van vleesverwerker Westfort.

Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Het incident gebeurde op het dak van het in aanbouwzijnde gebouw.

Het slachtoffer is door de brandweer met een ladderwagen naar beneden gebracht en overgedragen aan de ambulancedienst. (Foto's: Koen Laureij)