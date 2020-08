Brand bij autobedrijf Smeeing Soest

SOEST - Woensdagmiddag nabij 13.00 uur werd er brand gemeld bij autobedrijf Smeeing aan de Koningsweg in Soest.

Personeel zag plots rook komen uit een buitenplafond bij de showroom.

Het bedrijf werd onmiddellijk ontruimd en de brandweer werd opgeroepen.

De brandweer had de brand snel onder controle. Het bleek te gaan, om kortsluiting in het betreffende plafond welke naast de smeulende bedrading, al begon te branden.

Foto's Caspar Huurdeman