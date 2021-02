Brand bij bedrijf Maartensdijk

MAARTENSDIJK - Bij een brand in een bedrijf aan de Industrieweg in Maartensdijk is een brandweerman lichtgewond geraakt. Hij liep een snee op aan zijn gezicht en wordt door de ambulancedienst behandeld.

De brandweer heeft opgeschaald vanwege de rookontwikkeling die uit het gebouw komt. De rook kwam vooral uit schoorstenen van het bedrijf, mogelijk de afzuiginstallatie. Het ruikt vies naar aangebrand eten en dat lijkt te kloppen aangezien er een leverancier van kipproducten gevestigd is.

Over het ontstaan van de brand is nog niets duidelijk. (Foto's: Koen Laureij)