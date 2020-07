Brand bij winkelcentrum City Plaza Nieuwegein

NIEUWEGEIN - Op zondag 5 juli ontstond er rond 13.30 en 15.15 uur brand bij winkelcentrum City Plaza. In het onderzoek wordt er ook rekening mee gehouden dat de brand aangestoken kan zijn.

Op zondagmiddag wordt er om 15.20 uur een melding gedaan van een brand in een opslagruimte bij het winkelcentrum. De brand kan snel geblust worden, maar door alle rook moet het winkelcentrum ontruimd worden. Tijdens het onderzoek blijkt dat de brand mogelijk aangestoken is.

Getuigen hebben vlak voor de brand mensen in de buurt van de opslagruimte gezien. Het kan zijn dat deze iets met de brand te maken hebben, of dat zij hebben gezien wat er precies is gebeurd voorafgaand aan de brand.

Was jij rondom het tijdstip van de brand in de buurt en heb je wat gezien? Of weet je meer over hoe de brand is ontstaan? Ook als de brand per ongeluk is ontstaan, willen we graag weten wat er gebeurd is. Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of 0800-7000.