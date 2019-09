Brand door zonnepanelen in Eemnes, hoe gevaarlijk zijn panelen?

EEMNES - Op het dak van een woning aan de Zuidersingel in Eemnes is vrijdagochtend brand uitgebroken. De brand lijkt te zijn ontstaan in enkele zonnepanelen en heeft zich verspreid over in totaal drie woningen.

Rond 10:30 uur ontstond de brand op een nieuwbouwwoning aan de Zuidersingel. Meerdere nieuwe zonnepanelen en het dakbeschot van de woning vatte vlam. Vanuit daar verspreidde de vlammen zich over twee naastegelegen woningen.

De brandweer heeft twee uur nodig gehad om de brand te bestrijden. Het vuur was lastig te doven omdat het tussen de zonnepanelen en het dakbeschot was gekropen.

Brandweerkorpsen uit Eemnes, Baarn, Laren, Amersfoort, Utrecht en Nieuwegein waren allen ter plaatse om de brand te blussen. Ook brandonderzoekers arriveerden snel om een onderzoek in te stellen naar de nieuwe panelen.



Bron : Gooi- en Eemlander

Foto' s : Caspar Huurdeman