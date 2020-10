Brand in bedrijfsverzamelgebouw in Utrecht

UTRECHT - In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Californiedreef in Utrecht is vannacht rond 01:45 uur brand uitgebroken op de eerste verdieping. De brandweer zette meerdere eenheden in om de brand te bestrijden. De eerste verdieping van het pand werd voor een groot deel verwoest.

Met regelmaat kwam veel rook vrij bij de brand. Rond 03:15 uur lijkt de situatie onder controle, maar het sein brandmeester is nog niet gegeven. De brandweer bekijkt of de brand niet is doorgeslagen naar het dak.

Bij de brand raakte niemand gewond meldt de woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. De politie heeft de straat aan beide kanten afgezet. (Foto's: Koen Laureij)