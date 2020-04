Brand in boerderij Utrecht snel onder controle

UTRECHT - De brand bij boerderij De Lister in Utrecht is onder controle. Rond 11:40 uur werd een brand ontdekt in het dak van de boerderij. Omdat er een rietenkap op ligt werd groot opgeschaald. Door de snelle opschaling werd een grote brand voorkomen.

De Lister is een opvanglocatie voor mensen met verslavings- en psychiatrische problemen. Niemand raakte bij de brand gewond.

Specialisten van de brandweer hebben en deel van het rietendak moeten verwijderen, omdat de brand uit te maken. Inmiddels is de brandweer weer aan het inpakken. (Foto's: Koen Laureij)