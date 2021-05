Brand in bovenwoning Utrecht

UTRECHT - Bij de brand aan het Steven Butendiekplein in Utrecht is niemand gewond geraakt. De brandweer werd gealarmeerd voor een brand op de bovenverdieping en trof ter plaatse een uitslaande brand. Aanvankelijk was onduidelijk of er nog mensen in de woning waren maar inmiddels bevestigt de brandweer dat dit niet het geval was.

De brand is onder controle en de brandweer is bezig met inpakken. De straat is voorlopig nog afgesloten, omdat glas van ruiten van de woning op de stoep terecht is gekomen.

Een politieagent heeft ervoor gezorgd dat het busverkeer kon blijven rijden. De brandweer moest een blusslang over de buslaan op de Kruisstraat leggen. Een agent regelde bij de brandweer speciale blokken, zodat de bussen of de busslang konden rijden.

Inmiddels is de blusslang weer van de straat en kan het verkeer weer door. (Foto's: Koen Laureij)