Brand in kelderbox Duitslag Houten

HOUTEN - In een kelderbox van een woning aan de Duitslag in Houten is vanmorgen brand ontstaan. Aanvankelijk werd rekening gehouden met de mogelijke ontruiming van woningen boven de kelderbox, maar omdat de brandweer de situatie snel onder controle had bleek dat niet nodig.

Volgens de eigenaar van de kelderbox staat er alleen rommel zoals oud speelgoed, koffers en de kerstspullen in opgeslagen. Dat er spontaan brand uitbreekt is dan ook opmerkelijk en de politie gaat daar ook verder onderzoek naar doen.

Foto's Koen Laureij