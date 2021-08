Brand in meterkast van woning Zeist

ZEIST - In een woning aan de Dwarsweg in Zeist is vanmiddag brand ontstaan in een elektriciteitskast. Aanvankelijk was onduidelijk of de bewoners thuis waren, daarom zette de brandweer meerdere voertuigen in.

De schade aan de woning is fors. De ramen aan de voorkant zijn kapot en er is veel roetschade te zien. De brandweer lijkt de situatie onder controle te hebben. (Koen Laureij)