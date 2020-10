SOEST - Aan de van Weedestraat in Soest heeft vanmiddag korte tijd even brand gewoedt in de parkeergarage. Een winkelwagen met afval en slaapgerei van een dakloze zou in brand zijn gestoken.

omdat er veel rook vrij kwam werd er al snel opgeschaald naar middelbrand.

Salvage kwam ter plaatse voor de ontstane schade bij de Lidl.

Foto's Caspar Huurdeman