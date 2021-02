Brand in rieten dak van woonboerderij Eemnes

EEMNES - Bij een boerderij aan de Wakkerendijk in Eemnes heeft maandagavond een brand gewoed. De brandweer moest opschalen naar ’middelbrand’, wat inhoudt dat een extra tankautospuit nodig was. Ook de rieten dakspecialisten van de brandweer Cothen en Werkhoven kwamen ter plaatse.



De brand ontstond rond 18.45 uur rond de schoorsteen en wist een weg te vinden in het rieten dak. Mogelijk is pyrolyse een betrokken oorzaak.



Waarom niet de rieten dakteams van Laren en Blaricum werden gealarmeerd is niet bekend.

De brandweer wist dit keer echter wel het vuur een halt toe te roepen, onder meer door het riet weg te plukken. Rond 20.00 had de hulpdienst de brand onder controle, waardoor nog meer schade is voorkomen. De Veiligheidsregio Utrecht meldt dat er geen gewonden zijn gevallen bij het incident.

Foto's Caspar Huurdeman