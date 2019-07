Brand in schuur Harmelen

HARMELEN - De brand in een schuur achter een woonhuis aan de Breudijk in Harmelen is snel onder controle. Volgens de brandweer was er korte tijd sprake van forse rookontwikkeling en dreigde de brand over te slaan op het naastgelegen woonhuis. Door snel optreden is uitbreiding voorkomen.



De politie heeft de Breudijk in beide richten afgesloten, ook voor fietsers. Er wordt onderzoek gedaan naar het ontstaan van de brand.

De brandweer heeft delen van de schuur opengebroken om de brand goed te kunnen blussen. Er is inmiddels geen rookontwikkeling meer te zien. (Foto's: Koen Laureij)