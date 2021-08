Brand in slaapkamer Bunnik, bewoners niet thuis

BUNNIK - In een woning aan de Van Zijldreef in Bunnik is zaterdag brand uitgebroken in een slaapkamer. De bewoners van het huis waren niet thuis. De brand werd opgemerkt door de buren die de brandweer inschakelde.

De brandweer bluste de brand en kreeg de situatie snel onder controle. De brand is beperkt gebleven tot de slaapkamer, maar de rook heeft zich wel in het huis verspreid. De woning wordt nu geventileerd. Ook is een rolluik opengebroken om de brand goed te kunnen blussen.

Wat er precies in brand heeft gestaan is onduidelijk. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De straat is in beide richtingen afgesloten om de aanwezige brandweerlieden de ruimte te geven. (Foto's: Koen Laureij)