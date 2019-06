Brand in TBS kliniek Utrecht

UTRECHT - In een TBS kliniek aan de Oudlaan in Utrecht heeft woensdagavond brand gewoed in een kamer op de eerste verdieping. Meerdere kamers van de gesloten inrichting zijn daarom ontruimd. Onduidelijk is nog wat er precies in brand stond. De politie zal de brand laten onderzoeken door de recherche.

Meerdere personen zijn door de ambulancedienst nagekeken. Eén persoon is voor de zekerheid naar het ziekenhuis vervoerd, maar volgens de woordvoerder van de brandweer lijken de verwondingen mee te vallen.

De aanwezige hulpdiensten hebben samen met het personeel van de kliniek geprobeerd om de situatie zo snel mogelijk terug te brengen naar de normale situatie. Er was veel politie op de been om daarbij te assisteren. Alle patiënten van de kliniek kunnen vannacht gewoon in hun eigen kamer doorbrengen. (Foto's: Koen Laureij)