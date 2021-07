Brand in zeecontainers in loods Den Dolder

DEN DOLDER - Op een bedrijventerrein in Den Dolder is dinsdagavond brand ontdekt in drie zeecontainers. Een voorbijganger merkte de brand op en alarmeerde de brandweer. De brandweer probeert de brand beperkt te houden en dat lijkt te lukken.

Er komt bij de brand veel rook vrij die richting Huis Ter Heide trekt. De brandweer adviseert inwoners die last hebben van de rook om de ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten.

Meerdere brandweerwagens rukten uit voor de brand. Ook een groot schuimblusvoertuig en specialisten van de Cobra Cutter van de brandweer Nieuwegein kwamen ter plaatse. Op dit moment lijkt hun inzet nog niet nodig. (Foto's: Koen Laureij)