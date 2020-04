Brand onder carport in Houten

HOUTEN - Onder een carport bij een woning aan Het Spoor in Houten hebben vannacht kliko's en een schutting in brand gestaan. Bij aankomst van de brandweer kwamen de vlammen onder de carport vandaan, maar door snel optreden van de brandweerlieden was de situatie snel onder controle.

Met een warmtebeeldcamera is de naastgelegen garage gecontroleerd op mogelijke vuurhaarden, maar de brand bleek niet te zijn over geslagen. Ook het dak van de carport bleek niet bij de brand betrokken.

Door de brand raakte ook de schuttingdeur naar de tuin van de woning beschadigd. De kliko's zijn tot de grond aan toe afgebrand. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. (Foto's: Koen Laureij)