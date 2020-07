Brand verwoest bedrijfspand in Mijdrecht

MIJDRECHT - Een grote uitslaande brand heeft woensdagavond een bedrijfspand aan de Productieweg in Mijdrecht verwoest. Een bestelbus die voor het pand geparkeerd stond ging in vlammen op. Een persoon die een bluspoging deed raakte lichtgewond, een omstander werd onwel. De onwelwording was waarschijnlijk geen gevolg van de brand.

Er was sprake van een felle, maar relatief korte brand. Het bedrijfsverzamelgebouw is dusdanig gecompartimenteerd dat de brand zich niet snel naar naastgelegen gebouwen kon verspreiden. De brandweer zet een speciale blustechniek in, de cobracutter, om de brand uit te maken. Vanwege instortingsgevaar kunnen brandweerlieden het pand niet meer in.

In het getroffen gebouw is nog een steekvlam te zien. Deze is afkomstig van een gasleiding die door Stedin moet worden afgesloten.

Een traumahelikopter landde in de buurt van de brand. Een slachtoffer moest naar het ziekenhuis worden vervoerd met een ambulance. (Foto's: Koen Laureij)