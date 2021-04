Brandstichters in Amersfoort aangehouden

AMERSFOORT - De politie heeft de afgelopen week drie verdachten aangehouden die vermoedelijk betrokken zijn geweest bij brandstichtingen in de wijk Nieuwland.

Vanaf 23 januari tot eind maart werd de wijk geteisterd door meerdere brandjes die plaatsvonden in papiercontainers, prullenbakken en coniferen. Bij een van de brandjes op de Zeldersedreef op dinsdag 26 februari sloeg de brand over naar een fietsenstalling en een schuur en werd aanzienlijke schade aangericht.

De politie nam de zaak hoog op en voerde in de avonduren extra toezicht uit. Daarnaast onderzocht de recherche de branden en werden camerabeelden uitgekeken, buurtonderzoek verricht en getuigen gehoord. Dit leidde tot het bekend worden van drie Amersfoortse verdachten, in de leeftijd van 18 tot 23 jaar oud. Zij werden de afgelopen week aangehouden en verhoord. Het onderzoek is nog niet afgerond en leidt mogelijk nog tot meerdere aanhoudingen.

Tegen de verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt en zij zullen zich moeten verantwoorden voor de rechter.