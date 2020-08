Brandstichting auto Jan Bijhouwerstraat IJsselstein

IJSSELSTEIN - De politie doet onderzoek naar brandstichting van een auto op de Jan Bijhouwerstraat.

De hulpdiensten kregen rond 02.45 uur melding van een brandende auto op de Jan Bijhouwerstraat. Even daarvoor was een klap te horen, waarna de auto in brand stond. De verdachte of verdachten zijn weggerend vanaf het voertuig in de richting van het Biezenpad. De brandweer heeft het vuur geblust.

De politie doet onderzoek en roept getuigen op om zich te melden.