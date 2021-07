Brandweer blust brandende hooibalen in Nieuwegein

NIEUWEGEIN - Op de Lekdijk bij Nieuwegein zijn maandagmiddag zo'n 11 hooibalen in brand gevlogen. Vermoedelijk is broei ontstaan in bundels. De brandweer heeft de vlammen gedooft. Een brandweerwagen met een grote watertank is onderweg om de broeiende delen goed uit te maken.

De brand werd opgemerkt door fietsers. Er kwam door de brand lichte rook omhoog. Dat was ook vanaf de A27 te zien.

Verkeer kan rustig langs de blussende brandweermannen rijden. De Lekdijk hoeft dus niet te worden afgesloten. (Foto's: Koen Laureij)