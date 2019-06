Brandweer helpt imker in Baarn

BAARN - De Baarnse imker Gert Jan Kok werd zondagavond opgeroepen voor een overlastgevend bijennest op de Thorbeckelaan in Baarn.

Eigenlijk zwermde de hele middag al bijen op straat maar vanavond werd de zwerm gevonden in een boom. Imker Kok vond het te gevaarlijk om het werk met een ladder te doen en schakelde brandweer in. De brandweer meldkamer, was eerst terughoudend om de brandweer hiervoor te sturen maar door vasthoudendheid van een buurtbewoner, kwamen ze toch. De imker schatte het aantal bijen op vele duizenden. Vakkundig als hij was haalde hij de zwerm in twee sessies uit de boom.

Hij werd slecht één maal gestoken vertelde hij. (Foto's: Caspar Huurdeman)